Folge 2: Folge 2
108 Min.Folge vom 15.10.2020Ab 12
Erstmals im deutschen Fernsehen senden wir live aus einer Notaufnahme und zeigen außerdem, welchen Herausforderungen sich die Notfallmediziner dort in der vergangenen Woche stellen mussten. Bildrechte: Kabel Eins/Müller, Benedikt.
Genre:Gesundheit, Dokumentation
