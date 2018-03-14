Notaufnahme - Staffel 7 Folge 6Jetzt kostenlos streamen
Im Kardinal Schwarzenberg Klinikum in Schwarzach im Pongau wird ein belgischer Schifahrer mit einer schweren Beinverletzung eingeliefert. Der Patient ist benommen und bekommt nur schemenhaft mit, was um ihn herum passiert, denn er steht unter dem Einfluss starker Schmerzmedikamente. Sein Oberschenkelhals ist gebrochen und muss sofort operiert werden. Etwas weniger dramatisch, dafür umso unglücklicher hat es eine bayerische Urlauberin erwischt, denn sie rutschte auf einer Eisscholle aus und verletzte sich dabei an beiden Beinen derart, dass sie vollkommen bewegungsunfähig ist. Als sie erfährt, dass der gebrochene Knöchel sofort operiert werden muss, weigert sich die Patientin, sich unters Messer zu begeben. Ein amerikanischer Schi-Tourist hat sich bei einem Zusammenstoß schwer verletzt und kann kaum mehr atmen. Er wird mit dem Notfallhubschrauber ins Kardinal Schwarzenberg Klinikum gebracht, wo man mit dem Schlimmsten rechnen muss. Und: Nach einem schweren Autounfall, bei dem ein Lenker in den Gegenverkehr gerast ist, liegt die Gesundheit eines der Opfer in den Händen der Chirurgen der Innsbrucker Universitätsklinik. Dabei hat der Mann zwar keine lebensbedrohlichen Verletzungen, die Anzahl derer kann sich aber sehen lassen: neben einem Bein- und einem Armbruch, hat der junge Mann auch noch einen gebrochenen Daumen, eine gebrochene Nasenscheidewand und einen aufgeplatzte Oberlippe.
