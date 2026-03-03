NOTRUF
Folge vom 03.03.2026: Haarscharf am Tod vorbei
24 Min.Folge vom 03.03.2026Ab 12
Eine Retterin muss ihrem Patienten in einer kritischen Situation erfolgreich einen Zugang an der Halsvene legen - etwas, das sonst selbst im Krankenhaus nicht häufig gemacht wird. - Eigentlich sollte sich Henrik Lorenz nach seinem Herzinfarkt schonen. Stattdessen wird er zum Patienten von Notfallsanitäter Max Bay.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: SAT.1