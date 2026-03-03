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NOTRUF

Haarscharf am Tod vorbei

SAT.1Folge vom 03.03.2026
Haarscharf am Tod vorbei

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NOTRUF

Folge vom 03.03.2026: Haarscharf am Tod vorbei

24 Min.Folge vom 03.03.2026Ab 12

Eine Retterin muss ihrem Patienten in einer kritischen Situation erfolgreich einen Zugang an der Halsvene legen - etwas, das sonst selbst im Krankenhaus nicht häufig gemacht wird. - Eigentlich sollte sich Henrik Lorenz nach seinem Herzinfarkt schonen. Stattdessen wird er zum Patienten von Notfallsanitäter Max Bay.

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