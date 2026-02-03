Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Folge vom 03.02.2026
23 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 12

Der 17-jährige Christian Amsel wird beim Fahrradfahren an einer Kreuzung frontal von einem Auto erfasst - der Fahrer war einen Moment abgelenkt. Mit Verdacht auf eine lebensbedrohliche Beckenfraktur stabilisieren die Retter den Jugendlichen noch vor Ort und bringen ihn unter Sonderrechten in die Klinik.

