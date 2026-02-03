Beckenschlinge gegen den TodJetzt kostenlos streamen
NOTRUF
Folge vom 03.02.2026: Beckenschlinge gegen den Tod
23 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 12
Der 17-jährige Christian Amsel wird beim Fahrradfahren an einer Kreuzung frontal von einem Auto erfasst - der Fahrer war einen Moment abgelenkt. Mit Verdacht auf eine lebensbedrohliche Beckenfraktur stabilisieren die Retter den Jugendlichen noch vor Ort und bringen ihn unter Sonderrechten in die Klinik.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1