NOTRUF
Folge vom 27.03.2026: Bloß nicht bewegen
23 Min.Folge vom 27.03.2026Ab 12
Retter Stuart Schneider und seine Kollegin werden an einen See zu einem Angelunfall gerufen. Dabei machen sie sich auf das Schlimmste gefasst. - Retter Csaba Major wird mit einem Kollegen zum Wohnhaus einer älteren Dame gerufen, die von ihrer Tochter schon seit Tagen nicht mehr erreicht wird. Als die Retter es schließlich schaffen, ins Wohnhaus zu gelangen, liegt die Patientin regungslos am Boden.
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Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1