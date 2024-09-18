Schlau und Dumm - was ist Intelligenz?Jetzt kostenlos streamen
Österreich in Zahlen
Folge 3: Schlau und Dumm - was ist Intelligenz?
51 Min.Folge vom 18.09.2024Ab 6
Wie intelligent sind die Österreicher? Warum kann der eine schneller Zusammenhänge erfassen als ein anderer? Und wie definiert man Intelligenz denn überhaupt?
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4