Österreichische Hotel-Legenden

Traditionshäuser in Familienhand - Episode 12

ServusTVFolge vom 14.12.2025
76 Min.Folge vom 14.12.2025

Ein Blick hinter die Kulissen: Fünf edle Häuser im Pulverschnee - Pionierleistungen und der Weg von unten nach ganz oben. Vom Tellerwäscher zum Millionär, das Trofana Royal in Ischgl - und ein echtes Familien-Imperium, das Seekarhaus in Obertauern. In Osttirol steht das Hotel Waldruhe, ein Ruhepol für gestresste Leute. Im Tiroler Stubaital, im Jagdhof, verstehen sich besonders die Damen des Hauses aufs Bewirten. Und ein Hotel als Zeitzeuge in der barocken Stadt Salzburg, die berühmte Blaue Gans.

