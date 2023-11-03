Zum Inhalt springenBarrierefrei
Österreichs schockierendste Verbrechen

Der Terroranschlag in Wien

ATV Staffel 6 Folge 4 vom 03.11.2023
Der Terroranschlag in Wien

Folge 4: Der Terroranschlag in Wien

50 Min. Folge vom 03.11.2023 Ab 12

Der 02. November 2022 ist ein Tag, der in die Geschichte Österreichs eingeht. Ein terroristischer islamistischer Angriff mitten in Wien. Der Attentäter tötet 4 Menschen. Wer war der Attentäter? Was hat ihn zu der Tat angetrieben?

