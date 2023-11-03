Der Terroranschlag in WienJetzt kostenlos streamen
Österreichs schockierendste Verbrechen
Folge 4: Der Terroranschlag in Wien
50 Min.Folge vom 03.11.2023Ab 12
Der 02. November 2022 ist ein Tag, der in die Geschichte Österreichs eingeht. Ein terroristischer islamistischer Angriff mitten in Wien. Der Attentäter tötet 4 Menschen. Wer war der Attentäter? Was hat ihn zu der Tat angetrieben?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Österreichs schockierendste Verbrechen
Alle 7 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2011
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© PULS 4 TV GmbH & Co KG