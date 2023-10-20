Mordanschlag mit GiftpralineJetzt kostenlos streamen
Österreichs schockierendste Verbrechen
Folge 2: Mordanschlag mit Giftpraline
49 Min.Folge vom 20.10.2023Ab 12
Es ist 15 Jahre her, als 2008 eine unglaubliche Nachricht die Wachau erschüttert. Hannes H. kippt in Unterloiben aus seinem Auto. Herzstillstand. Der beliebte Bürgermeister wurde vergiftet, heißt es. Mit einer Praline. Diese wurde dem Opfer, gemeinsam mit einem Billet und den Worten "Du bist etwas ganz Besonderes", auf der Windschutzscheibe seines Autos hinterlassen.
Österreichs schockierendste Verbrechen
