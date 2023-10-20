Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 6Folge 2vom 20.10.2023
49 Min.Folge vom 20.10.2023Ab 12

Es ist 15 Jahre her, als 2008 eine unglaubliche Nachricht die Wachau erschüttert. Hannes H. kippt in Unterloiben aus seinem Auto. Herzstillstand. Der beliebte Bürgermeister wurde vergiftet, heißt es. Mit einer Praline. Diese wurde dem Opfer, gemeinsam mit einem Billet und den Worten "Du bist etwas ganz Besonderes", auf der Windschutzscheibe seines Autos hinterlassen.

