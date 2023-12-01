Österreichs schockierendste Verbrechen
Folge 8: Pumpgun Ronnie
48 Min.Folge vom 01.12.2023Ab 12
Eine Bankraubserie erschüttert Österreich Mitte der 1980er Jahre. Der Täter erbeutet einen Millionenbetrag und überfällt drei Banken an einem Tag. Die Boulevard-Presse gab ihm den Namen Pumpgun Ronnie.
Produktion:AT, 2011
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Puls4