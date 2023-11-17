Zum Inhalt springenBarrierefrei
Österreichs schockierendste Verbrechen

Der zersägte Filmemacher

ATVStaffel 6Folge 6vom 17.11.2023
Folge 6: Der zersägte Filmemacher

47 Min.Folge vom 17.11.2023Ab 12

Während in Wien eine Filmcrew ihren Kollegen Fritz K. vermisst, findet in Budapest ein obdachloser Mann im Mai 1992 Leichenteile in einem Müllcontainer. Der grausige Fund löst einen Großeinsatz der ungarischen Polizei aus, die 17 Säcke mit Gliedmaßen und einen Torso auf mehrere große Mülleimer verteilt findet. Aber was hat der Tote in Budapest mit dem Vermissten aus Wien zu tun?

