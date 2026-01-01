Österreichs unvergessliche Song Contest Momente
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Österreichs unvergessliche Song Contest Momente
Fanny Stapf führt durch eine emotionale Song-Contest-Woche in Wien. Die Dokumentation spannt den Bogen JJs Sieg in Basel, über die Entscheidung für die Gastgeberstadt, bis zu den Höhepunkten der Show in der Wiener Stadthalle. Gezeigt werden Proben, Events und die spannendsten Momente der Semifinali und des großen Finales. Ein Blick hinter die Kulissen eines Musikereignisses, das Österreich und die internationale ESC-Community bewegt hat.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 1
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