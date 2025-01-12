Zum Inhalt springenBarrierefrei
Österreichs Welterbe: Urwald, Salz und barocke Pracht

Staffel 1Folge 2vom 12.01.2025
Folge 2: Österreichs Welterbe: Urwald, Salz und barocke Pracht

47 Min.Folge vom 12.01.2025

Spektakuläre Bauwerke, versunkene Kulturen und faszinierende Natur. Eine dreiteilige Entdeckungsreise von Georg Riha führt aus der Luft über Dächer, Seen, Flüsse, Berge und Täler. Die Reise beginnt in Österreichs ältester Welterbestätte, im historischen Zentrum von Salzburg. Das barocke Ensemble wurde 1996 in die Liste der UNESCO aufgenommen. Salzburg erlebte seine Blüte als eine Art barocker Stadtstaat und fürsterzbischöfliche Residenz. Basis für die religiöse, politische und kulturelle Bedeutung Salzburgs war der Wohlstand der Stadt, der besonders eine Grundlage hatte: das Namensgebende "weiße Gold". Salz, der bedeutende Rohstoff, prägte eine ganze Landschaft, das Salzkammergut. Bildquelle: ORF/Riha-Film

