Rette meinen Vater! Bonneys vergeblicher WunschJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 19.12.2025: Rette meinen Vater! Bonneys vergeblicher Wunsch
24 Min.Folge vom 19.12.2025Ab 6
Die CP0-Agenten blockieren alle Fluchtwege und dringen in die Labophase ein. Als sie die Sunny entdecken, greifen sie das Schiff an, um zu verhindern, dass die Strohhüte entkommen können. Währenddessen hat Bonney es auf Vegapunk abgesehen, da sie glaubt, dass er ihren Vater auf dem Gewissen hat.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS