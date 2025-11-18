Zum Inhalt springenBarrierefrei
Operation Undercover

Oxford, Alabama

DMAXStaffel 1Folge 1vom 18.11.2025
Oxford, Alabama

Operation Undercover

Folge 1: Oxford, Alabama

44 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 12

Mexikanische Kartelle transportieren über die Interstate 20 Fentanyl, Kokain und Heroin in den Südosten der USA. Deshalb blüht in Kleinstädten wie Oxford das Geschäft mit harten Drogen. Und wo im großen Stil mit Betäubungsmitteln gehandelt wird, kommen auch häufig tödliche Schusswaffen zum Einsatz. Die Strafverfolgungsbehörden setzen im Kampf gegen diese Form von Kriminalität auf Echtzeitüberwachung und Sonderermittler:innen. In dieser Folge leiten Gesetzeshüter im US-Bundesstaat Alabama eine verdeckte Operation gegen einen mutmaßlichen Dealer ein.

Operation Undercover

Operation Undercover

