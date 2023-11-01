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ProSieben FUNStaffel 1Folge 1vom 01.11.2023
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Folge 1: Pantheon

39 Min.Folge vom 01.11.2023Ab 12

Maddie hat es nicht leicht: Vor zwei Jahren verliert sie ihren Vater, zieht daraufhin mit ihrer Mutter um und muss sich an eine neue Schule gewöhnen. Obwohl sie von ihren Klassenkameraden gemobbt wird, vertraut sie sich niemandem an. Trost findet sie im Chat mit einer unbekannten Person. Als ihre Mutter davon erfährt und den Chatpartner zur Rede stellt, gibt er sich als ihr verstorbener Mann David zu erkennen. Zeitgleich wird der begabte Ingenieur Vinod Chanda entführt.

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