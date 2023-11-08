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ProSieben FUNStaffel 1Folge 2vom 08.11.2023
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Folge 2: Cycles

40 Min.Folge vom 08.11.2023Ab 12

Ellen berichtet ihrer Tochter Maddie von einem Projekt, an dem ihr Vater vor seinem Tod gearbeitet hat: Er verfolgte die Idee einer sogenannten UI - einer Uploaded Intelligence. Die Erfindung sieht den Upload jeder Zelle einer Person in eine Cloud vor, um eine digitale Nachbildung des menschlichen Verstandes zu schaffen. Ellen glaubt jedoch nicht, dass es tatsächlich David ist, der seine Tochter online kontaktiert. Sie denkt, dass die Nachrichten nur Teile eines Tests sind.

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