Pantheon
Folge 3: Reign of Winter
40 Min.Folge vom 15.11.2023Ab 12
Maddie steht in Kontakt zu Caspian. Der Schüler hat ein enormes technologisches Verständnis. Was er nicht ahnt: Seine gesamte Existenz basiert auf einer Lüge. Caspians Eltern sind Mitarbeiter des Tech-Giganten Logorhythms, die ihre Rolle der zerrütteten Familie lediglich spielen. David ist derweil als Uploaded Intelligence wieder Teil von Maddies Leben. Was den Teenager überglücklich macht, beunruhigt dessen Mutter Ellen allerdings. Sie weigert sich, mit David zu sprechen.
Alle Staffeln im Überblick
Pantheon
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Science Fiction, Drama
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: AMC Film Holdings LLC