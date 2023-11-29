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Zero Daze

ProSieben FUNStaffel 1Folge 5vom 29.11.2023
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Folge 5: Zero Daze

38 Min.Folge vom 29.11.2023Ab 12

Laurie Lowell stellt einen Fehler in ihrem Code fest: Je mehr Rechenleistung sie aufbringen muss, desto schneller schreitet der Verfall ihres Geistes voran. Maddies Vater ist ebenfalls von dem Problem betroffen. Mithilfe von Lauries Ehemann bauen Maddie und Ellen ein modernes Rechenzentrum in ihrem Keller auf, um die beiden Uploaded Intelligences zu retten. Caspian enttarnt derweil seine Mutter als Mitarbeiterin von Logorhythms und erfährt, wer er wirklich ist.

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