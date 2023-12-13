Folge 7: We Are You
40 Min.Folge vom 13.12.2023Ab 12
Maddie und ihre Mutter erfahren von David, dass Laurie die Öffentlichkeit über die Existenz der Uploaded Intelligences aufklären will. Nach einigen verheerenden Anschlägen, die von den virtuellen Präsenzen gesteuert werden, möchte Laurie die Menschheit warnen. Chanda und David befürchten aber, dass auch sie dadurch enttarnt und vernichtet werden, um die Bevölkerung vor der künstlichen Intelligenz zu beschützen.
Genre:Anime, Science Fiction, Drama
Altersfreigabe:
12