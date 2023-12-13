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ProSieben FUNStaffel 1Folge 7vom 13.12.2023
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We Are You

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Folge 7: We Are You

40 Min.Folge vom 13.12.2023Ab 12

Maddie und ihre Mutter erfahren von David, dass Laurie die Öffentlichkeit über die Existenz der Uploaded Intelligences aufklären will. Nach einigen verheerenden Anschlägen, die von den virtuellen Präsenzen gesteuert werden, möchte Laurie die Menschheit warnen. Chanda und David befürchten aber, dass auch sie dadurch enttarnt und vernichtet werden, um die Bevölkerung vor der künstlichen Intelligenz zu beschützen.