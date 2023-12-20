Folge 8: The Gods Will Not Be Slain
43 Min.Folge vom 20.12.2023Ab 12
Caspian schickt Maddie einen Link zu einem Konto mit 30 Millionen US-Dollar. Er gesteht ihr, dass Logorhythms ihn aufgespürt und er sich daraufhin bereiterklärt hat, gemeinsam mit Julius Pope nach Norwegen zu fliegen. Der Junge will die Firma seines Erzeugers übernehmen. Maddie hofft, dass er seine neu gewonnene Macht dazu nutzen wird, den Fehler im Code ihres Vaters zu beheben, doch Caspian hat andere Pläne.
Genre:Anime, Science Fiction, Drama
Altersfreigabe:
12