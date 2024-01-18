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Joey Coupet

ProSieben FUNStaffel 2Folge 3vom 18.01.2024
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Folge 3: Joey Coupet

41 Min.Folge vom 18.01.2024Ab 12

Caspian muss sich eingestehen, dass er auf Julius Pope hereingefallen ist. Gemeinsam mit Maddie will er den Kampf gegen Pope und seine Helfer aufnehmen. Zunächst befinden sich die beiden Teenager aber auf der Flucht. Hilfe erhalten sie dabei von einer künstlichen Intelligenz, die sich ihnen als Maddies Schwester vorstellt. Renee reist indes mit der digitalen Version von Stephen Holstrom nach Hamburg. Von dort aus nimmt er Kontakt zu Vinod Chanda auf und demonstriert seine Macht.

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