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Olivia & Farhad

ProSieben FUNStaffel 2Folge 4vom 25.01.2024
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Folge 4: Olivia & Farhad

40 Min.Folge vom 25.01.2024Ab 12

Maddie und Caspian geben Mist einen eigenen Körper. Als Roboter getarnt, begleitet die künstliche Intelligenz die beiden Teenager nach London. Dort wollen sie eine Wissenschaftlerin aufsuchen, die schon vor Jahren bei der Zukunftskonferenz für das friedliche Zusammenleben von UI und Menschen geworben hat. Dr. Olivia Evans ist mittlerweile ebenfalls zu einer UI geworden, die von dem Fehler im Quellcode betroffen ist. Caspian bietet ihr an, sie zu heilen.

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