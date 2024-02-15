Pantheon
Folge 7: The World to Come
39 Min.Folge vom 15.02.2024Ab 12
Caspian trifft auf Mist, die ihm erzählt, dass seit ihrer letzten Begegnung 20 Jahre vergangen sind. In der Zwischenzeit hat sie Caspians UI-Version auf einen Offline-Server transferiert, um ihn von Holstroms Code zu trennen und von dem Antivirus zu befreien. Doch er trägt noch immer infizierte Teile in sich. Nun zeigt Mist ihm die neue Welt, die seit seinem Verschwinden entstanden ist und momentan in einer Krise steckt. Dort trifft er auf viele bekannte Gesichter
Alle Staffeln im Überblick
Pantheon
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Science Fiction, Drama
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: AMC Film Holdings LLC