Sitzung der California College Conservative UnionJetzt ohne Werbung streamen
Party Down
Folge 2: Sitzung der California College Conservative Union
26 Min.Folge vom 23.08.2023Ab 12
Die Crew des Catering-Unternehmens "Party Down" verköstigt eine Gruppe Studenten in deren Verbindungshaus. Die Akademiker sparen dabei nicht mit scheinbar wertvollen Lebensweisheiten, auf die die Caterer allerdings liebend gern verzichten würden.
Alle Staffeln im Überblick
Party Down
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: LionsGate International (UK) Limited
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