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Patience

Die Archivarin

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 1vom 26.01.2026
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Patience

Folge 1: Die Archivarin

47 Min.Folge vom 26.01.2026Ab 12

DI Bea Metcalfe steht vor einem verstörenden Rätsel: Ein Psychiater hebt eine hohe Summe Geld ab, wirft es in den Müll und übergießt sich anschließend mit Benzin. Bei ihren Recherchen stößt sie schon bald auf zwei ähnliche Todesfälle. Bei allen Opfern handelte es sich um Psychiater, alle starben an einem Freitag, dem Vierten. Gemeinsam mit der autistischen Archivarin Patience stößt Bea auf ein Netz aus Lügen - bis Patience selbst ins Zentrum des Verdachts rückt.

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