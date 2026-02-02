Patience
Folge 4: Ghostwriter
48 Min.Folge vom 02.02.2026Ab 6
Der zurückgezogen lebende Thrillerautor Harry Franklin wird tot in seinem verschlossenen Arbeitszimmer gefunden - alle Anzeichen deuten auf eine Vergiftung hin. Im Rahmen der Ermittlungen führen Spuren zu einem lange zurückliegenden Brand in einer Berghütte, bei dem eine Freundin starb. Einer der damaligen Begleiter gerät in Verdacht, doch kurz darauf stirbt auch er auf dieselbe Art und Weise. Hat die Vergangenheit die beiden Freunde eingeholt?
Alle Staffeln im Überblick
Patience
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:GB, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Beta Film GmbH
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