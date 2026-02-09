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Unter Verschluss

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 6vom 09.02.2026
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Patience

Folge 6: Unter Verschluss

48 Min.Folge vom 09.02.2026Ab 12

In einem Bus stirbt ein Mann unter mysteriösen Umständen, während ein weiterer Fahrgast flüchtet. Bea ermittelt und stößt auf einen möglichen Milzbrandfall, ausgelöst durch Kontamination, die sich unbemerkt auf andere ausbreiten kann. Als Bea selbst in Gefahr gerät, entdeckt Patience die Infektionsquelle und enthüllt schließlich die Spur zu einem Undercover-Ermittler ...

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