Patti Smith: Poesie und Punk
1 StaffelAb 0
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Patti Smith: Poesie und Punk
Seit über 50 Jahren prägt sie die Musikwelt als Dichterin, Ikone und Grenzgängerin zwischen Rock und Poesie: Patti Smith. Mit „Because the Night“ schrieb sie Musikgeschichte und wurde zur „Godmother of Punk“. Diese Doku zeigt den Weg einer Künstlerin, die sich nie festlegen ließ. Heuer ist sie bei den Wiener Festwochen zu Gast und verbindet erneut Bühne, Sprache und Freiheit.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2
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