Paul Newman - Der unwiderstehliche Typ
Paul Newman war wie geschaffen für Hollywood: blendendes Aussehen, faszinierendes Charisma, größte Wandlungsfähigkeit, eindringliches Spiel. Und natürlich: diese magnetisierenden blauen Augen! Doch vielleicht war er auch zu intelligent für die Traummaschinerie; mit Bestimmtheit war er zu skrupulös und von Selbstzweifeln geplagt. Das erotische Knistern zwischen ihm und Elizabeth Taylor in "Die Katze auf dem heißen Blechdach" löste schier Feueralarm aus, in "Butch Cassidy und Sundance Kid" sorgte er an der Seite von Robert Redford für eines der ikonischsten "Unhappy Endings" der Filmgeschichte, für sein Spiel in "Die Farbe des Geldes" bekam er den Oscar. Regisseur Jean Lauritano zeichnet nicht nur die Karriere Paul Newmans nach, sondern porträtiert auch den Privatmann: Sohn eines jüdischen Vaters und einer katholischen Mutter, liebender Ehemann und engagierter Aktivist mit großem sozialpolitischem Gewissen. Der ORF zeigt die Doku anlässlich des 100. Geburtstages des Filmstars.