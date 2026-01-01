Paula kommt - Auf der Suche nach der weiblichen Lust
1 StaffelAb 16
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Paula kommt - Auf der Suche nach der weiblichen Lust
Sex-Expertin Paula Lambert reist quer durch Deutschland, um die Geheimnisse der weiblichen Lust zu lüften. Während unterschiedliche Frauen von ihren Erfahrungen, Sehnsüchten und Wünschen berichten, erlebt selbst Paula die ein oder andere Überraschung. Welche Fragen bewegen die Damenwelt in Sachen Sex und Liebe wirklich?
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Spiegel TV GmbH
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