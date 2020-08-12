Zum Inhalt springenBarrierefrei
Paula kommt - Der LIVE Talk

sixxStaffel 1Folge 1vom 12.08.2020
98 Min.Folge vom 12.08.2020Ab 12

Sex-und Beziehungsexpertin Paula Lambert beantwortet live die Fragen der Zuschauer rund um Themen wie Liebe, Lust und Zweisamkeit. Egal ob übers Telefon, per Skype oder via Instagram und Facebook - Paula steht Rede und Antwort. Außerdem begrüßt sie interessante Gäste in ihrem Wohnzimmer-Studio und spricht mit ihnen über persönliche Erfahrungen und Lösungsstrategien in Sachen Liebeskummer, Sexflaute oder Patchwork-Family.

