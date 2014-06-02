Schluss mit Nullachtfünfzehn-Sex - Ich besorg's ihm richtig!Jetzt kostenlos streamen
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
Folge 6: Schluss mit Nullachtfünfzehn-Sex - Ich besorg's ihm richtig!
27 Min. Folge vom 02.06.2014 Ab 16
Die 33-jährige Anna aus München hat nach einigen schlechten Erfahrungen ihr Sexleben neu erfunden, ist nun überglücklich und bis in die letzte Pore befriedigt. Ihr Zaubermittel: Tantra. Sie erzählt von lustvollen Berührungen und Genitalmassagen. Wie genau funktioniert eigentlich so eine Yoni- oder Lingam-Massage? Wieso ist dieses Erotik-Abenteuer viel mehr, als herkömmliches Ganzkörperkneten? Paula und Anna gehen diesen Fragen auf den Grund.
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Selbstoptimierung, Talk
Produktion:DE, 2013
16
Copyrights:© sixx
