Die Jagd nach dem Orgasmus

sixxStaffel 2Folge 4vom 19.05.2014
Folge 4: Die Jagd nach dem Orgasmus

29 Min.Folge vom 19.05.2014Ab 12

Die 22-jährige Nadja aus Berlin hat in vier Jahren Sexleben nur einmal einen Orgasmus erlebt. Weder verschiedene Masturbationstechniken oder Sexstellungen bringen bei ihr den gewünschten Erfolg. Wie kommt Frau am besten zum Höhepunkt? Was passiert eigentlich im Körper? Warum ist es für manche Frauen schwieriger als für andere? Und kann der Orgasmus erlernt werden? Paula geht genau diesen Fragen auf den Grund.

