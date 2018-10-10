Ich bin ein Switcher - Dominanz und Unterwerfung turnen mich an!Jetzt kostenlos streamen
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
Folge 5: Ich bin ein Switcher - Dominanz und Unterwerfung turnen mich an!
34 Min.Folge vom 10.10.2018Ab 16
Der 30-jährige Janis hat schon in jungen Jahren seine Vorliebe für BDSM entdeckt. Das Besondere bei ihm ist, dass ihn sowohl die unterwürfige als auch die dominante anturnt. Er spricht mit Paula über seine Erfahrungen als Sub und Dom und teilt die schrägsten Momente seiner ausgedehnten BDSM-Sessions.
