Folge 6: Nimm mich hart, Baby! Mein Freund ist zu sanft im Bett
28 Min.Ab 16
Die 27-jährige Patricia ist mit ihrem gleichaltrigen Freund Fatu seit einem Jahr zusammen. Es gibt ein Problem in der Beziehung: Patricia steht auf harten Sex samt Schlägen, Haare ziehen und Würgen. Das ist aber so gar nicht Fatus Ding. Auf welche Kompromisse sich die beiden im Bett einigen, verraten sie Paula im Talk.
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Selbstoptimierung, Talk
Produktion:DE, 2013
Copyrights:© sixx
