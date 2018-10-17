Zum Inhalt springenBarrierefrei
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Nimm mich hart, Baby! Mein Freund ist zu sanft im Bett

sixxStaffel 8Folge 6vom 17.10.2018
Nimm mich hart, Baby! Mein Freund ist zu sanft im Bett

28 Min.Folge vom 17.10.2018Ab 16

Die 27-jährige Patricia ist mit ihrem gleichaltrigen Freund Fatu seit einem Jahr zusammen. Es gibt ein Problem in der Beziehung: Patricia steht auf harten Sex samt Schlägen, Haare ziehen und Würgen. Das ist aber so gar nicht Fatus Ding. Auf welche Kompromisse sich die beiden im Bett einigen, verraten sie Paula im Talk.

