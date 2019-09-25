Zum Inhalt springenBarrierefrei
Paulas Paarexperiment - Letzte Chance für die Liebe

Folge 1

sixxStaffel 1Folge 1vom 25.09.2019
48 Min.Folge vom 25.09.2019Ab 12

Bleiben oder gehen? Paula Lambert hilft Paaren, deren Beziehung am Scheideweg steht. In einem einzigartigen Liebes-Experiment arrangiert Deutschlands Sex- und Beziehungsexpertin Nummer 1 Blind-Dates mit dem jeweils vermeintlichen Traumpartner. Doch ist das Gras auf der anderen Seite wirklich grüner? Nach dem "Testlauf" mit dem potentiellen Alternativpartner entscheiden die Paare: Ist eine Trennung die beste Lösung oder geben sie ihrer Beziehung noch eine letzte Chance?

