People Magazine: Investigativ
Folge vom 06.08.2020: Der Golden State Killer
44 Min.Folge vom 06.08.2020Ab 12
Krankenschwester Jane Carson Sandler aus Sacramento liegt mit ihrem kleinen Sohn noch im Bett, als ihr Ehemann zur Arbeit geht. Minuten später stürmt ein mit Ski-Maske vermummter Kerl, ein Fleischermesser in der Hand, in ihr Schlafzimmer, fesselt und knebelt Jane und bringt dann das Kind weg. Er vergewaltigt die junge Frau und droht, ihren Sohn zu töten, wenn sie versuchen sollte zu fliehen. Jane überlebt das Martyrium. Doch sie ist nur das erste Opfer des brutalen Serienvergewaltigers, der Ende der 70er in dieser Gegend sein Unwesen treibt und schließlich auch am Morden Geschmack findet.
Genre:Nachrichtenmagazin, Mystery, Krimi
Altersfreigabe:
12
