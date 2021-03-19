Pforten zur Schattenwelt
Folge vom 19.03.2021: Die unheimliche Festung
44 Min.Folge vom 19.03.2021Ab 16
Katrina Weidman und Kollege Jack Osbourne sind in Lake George, New York, um das Fort William Henry zu untersuchen. Es wurde wegen eines Handelskrieges zwischen Frankreich und England gebaut und erlebte zahlreiche Tragödien: Frankreich machte den Ureinwohner:innen leere Versprechungen, woraufhin es viele Angriffe gab. Am Ende wurde das Fort niedergebrannt und Hunderte Menschen getötet. Seit dieser Zeit gibt es Berichte über paranormale Ereignisse. Die beiden Geisterjäger:innen wollen nun herausfinden, ob sich ein Portal geöffnet hat und sich im Fort die ruhelosen Seelen der Massaker-Opfer umtreiben oder etwas, das schon viel länger dort ist.
