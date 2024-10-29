Pfusch am Bau
Folge 10: Die Ameisen sind los
50 Min.Folge vom 29.10.2024Ab 6
Familie Lorber will im Juli 2021 in ein Fertighaus ziehen, was aufgrund einer Bauverzögerung nicht wie geplant stattfinden konnte. Die Familie hat eine renommierte Baufirma mit der Errichtung ihres Fertighauses beauftragt. Doch bei diesem besorgniserweckenden Vorfall sollte es nicht bleiben. Zwei Jahre nach Fertigstellung des Hauses treten die ersten Mängel zutage. Katrin und Andreas Lorber plagen große Zukunftsängste. Sie hoffen auf die Unterstützung von Günther Nussbaum.
Pfusch am Bau
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2010
Altersfreigabe:
6
