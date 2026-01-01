Pfusch am Bau
Pfusch am Bau
Wenn die Traumwohnung zum Albtraum wird! Wer Opfer von verpfuschten Bauarbeiten wird, muss hart um sein Recht und sein verlorenes Geld kämpfen. Die Familien sind am Ende und streiten mit den zuständigen Baufirmen. Wird die Gerechtigkeit siegen und das Schicksal der Häuslbauer ein positives Ende finden?
Verzweifelt? Auf Günther Nussbaum kannst du bauen!
Wer Opfer von verpfuschten Bauarbeiten wird, muss hart um sein Recht und sein verlorenes Geld kämpfen. Familien sind am Ende und streiten mit den zuständigen Baufirmen. Wird die Gerechtigkeit siegen und das Schicksal der Häuslbauer ein positives Ende finden?
Wenn das Traumhaus zum Albtraum wird
Das Erfolgsformat „Pfusch am Bau“ zeigt seit 21 Staffeln, wie schnell der Traum vom Eigenheim zum Albtraum werden kann. Günther Nussbaum reist zu den problematischsten Baustellen und betroffenen Häusern in ganz Österreich, um die Geschichten hinter den Baufehlern zu enthüllen. Bauherr:innen kämpfen oft um ihre Existenz, wenn gravierende Baumängel ihr Leben auf den Kopf stellen. Die Sendung beleuchtet die dunklen Seiten der Bauindustrie, zeigt die dramatischen Auswirkungen auf die Betroffenen und bietet auch praktische Lösungen und Maßnahmen, um die Häuser zu retten.
21 Staffeln voller Fehler, Tränen und Lösungen
Seit 2010 überzeugt „Pfusch am Bau“ mit authentischen Geschichten, dramatischen Enthüllungen und packenden Herausforderungen. Günther Nussbaum zeigt immer vollen Einsatz, um in jeder der 21 Staffeln neue Enthüllungen und Dramen zu präsentieren, die die Zuschauer:innen in ihren Bann ziehen. Für alle, die auf Drama, Hausbau-Content und spannende Geschichten stehen, ist „Pfusch am Bau“ ein echtes Muss. Die Kombination aus emotionalen Geschichten und dramatischen Enthüllungen macht es zur perfekten Unterhaltung für Reality-TV-Fans.
Doku-Soaps und Reality-TV auf JOYN streamen
Für alle Fans von „Pfusch am Bau“ gibt es eine gute Nachricht: Alle dramatischen Momente und emotionalen Geschichten der vergangenen Staffeln können jederzeit kostenlos auf JOYN gestreamt werden. Darüber hinaus gibt es eine Menge weiterer Kultformate wie „Mein Gemeindebau“, „Mein potschertes Lebn“ und viele mehr. Egal ob auf dem Smartphone, Tablet, Smart-TV oder online – JOYN hat für jeden Geschmack das Richtige dabei.