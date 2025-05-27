Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pfusch am Bau

Waschanlage unter Wasser

PULS 4Folge 13vom 27.05.2025
Waschanlage unter Wasser

Waschanlage unter WasserJetzt kostenlos streamen

Pfusch am Bau

Folge 13: Waschanlage unter Wasser

49 Min.Folge vom 27.05.2025Ab 6

Jeder, der schon mal ein Haus gebaut hat, oder hat bauen lassen, kennt das: Während vieles gut läuft, läuft anderes gehörig falsch. Günther Nussbaum geht den schwarzen Schafen in der Baubranche nach und zeigt die Folgen, die dieser Pfusch am Bau für die Betroffenen hat.

Alle Staffeln im Überblick

Pfusch am Bau
PULS 4
Pfusch am Bau

Pfusch am Bau

Alle 21 Staffeln und Folgen