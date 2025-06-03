Lange Risse, morsche BalkenJetzt kostenlos streamen
Pfusch am Bau
Folge 14: Lange Risse, morsche Balken
47 Min.Folge vom 03.06.2025Ab 6
Jeder, der schon mal ein Haus gebaut hat, oder hat bauen lassen, kennt das: Während vieles gut läuft, läuft anderes gehörig falsch. Günther Nussbaum geht den schwarzen Schafen in der Baubranche nach und zeigt die Folgen, die dieser Pfusch am Bau für die Betroffenen hat.
Pfusch am Bau
