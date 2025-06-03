Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pfusch am Bau

PULS 4Folge 14vom 03.06.2025
Folge 14: Lange Risse, morsche Balken

47 Min.Folge vom 03.06.2025Ab 6

Jeder, der schon mal ein Haus gebaut hat, oder hat bauen lassen, kennt das: Während vieles gut läuft, läuft anderes gehörig falsch. Günther Nussbaum geht den schwarzen Schafen in der Baubranche nach und zeigt die Folgen, die dieser Pfusch am Bau für die Betroffenen hat.

