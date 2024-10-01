Pfusch am Bau
Folge 6: Verflixt und zugespachtelt
52 Min.Folge vom 01.10.2024Ab 6
Im Jänner 2022 kauft Familie Sari ihr neues Zuhause für rund 410.000 Euro. Zwei Jahre nach Vertragsunterzeichnung ist das Reihenhaus jedoch immer noch nicht fertig. Der Verkäufer ist nicht mehr zu erreichen. Familie Sari lebt förmlich auf einer Baustelle. Zudem entdeckt die Familie mehr und mehr Mängel. Das Bade- sowie das Schlafzimmer sind von Schimmel befallen, sowohl das Dach als auch die Terrasse sind undicht. Sie setzen all ihre Hoffnungen in Günther Nussbaum.
