Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pfusch am Bau

Fertig - oder Fertigungsmängel?

PULS 4Folge 7vom 08.10.2024
Fertig - oder Fertigungsmängel?

Fertig - oder Fertigungsmängel?Jetzt kostenlos streamen

Pfusch am Bau

Folge 7: Fertig - oder Fertigungsmängel?

48 Min.Folge vom 08.10.2024Ab 12

Im idyllischen Neufeld an der Leitha hat Brigitte Skalicky im Sommer letzten Jahres einen belagsfertigen Bungalow auf einem Pachtgrund zu einem Kaufpreis von 200.000 Euro erworben. Nach kurzer Zeit findet sie bereits erste Fertigstellungsmängel. Seit einem Jahr unternimmt sie vergebliche Anstrengungen, um den Verkäufer zur Fertigstellung zu veranlassen. Verzweifelt wendet sie sich an den EU-Bausachverständigen Günther Nussbaum.

Alle Staffeln im Überblick

Pfusch am Bau
PULS 4
Pfusch am Bau

Pfusch am Bau

Alle 21 Staffeln und Folgen