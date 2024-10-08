Fertig - oder Fertigungsmängel?Jetzt kostenlos streamen
Pfusch am Bau
Folge 7: Fertig - oder Fertigungsmängel?
48 Min.Folge vom 08.10.2024Ab 12
Im idyllischen Neufeld an der Leitha hat Brigitte Skalicky im Sommer letzten Jahres einen belagsfertigen Bungalow auf einem Pachtgrund zu einem Kaufpreis von 200.000 Euro erworben. Nach kurzer Zeit findet sie bereits erste Fertigstellungsmängel. Seit einem Jahr unternimmt sie vergebliche Anstrengungen, um den Verkäufer zur Fertigstellung zu veranlassen. Verzweifelt wendet sie sich an den EU-Bausachverständigen Günther Nussbaum.
