Pfusch am Bau
Folge 8: Spezial: Sanierung nach dem Hochwasser
54 Min.Folge vom 15.10.2024Ab 6
Es war ein Freitag der 13., als Österreich von einem extremen Hochwasserereignis heimgesucht wurde. Die Wetterbedingungen sorgten für ein rasches Ansteigen der Pegelstände in Flüssen und Bächen, was in zahlreichen Gemeinden zu massiven Überschwemmungen führte. Nach und nach sind die Häuser wieder begehbar; was bleibt, sind Unmengen an Schäden und Verzweiflung. Was müssen die Betroffenen tun, um ihr Eigenheim vor weiteren Folgeschäden zu schützen und wie saniert man richtig?
