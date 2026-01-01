Piet Pirat
1 Staffel
Piet Pirat
Er selbst hält sich für einen unbarmherzigen Seeräuber, aber seine Freunde wissen es besser. Piet Pirat ist tapfer, mutig – und wahnsinnig nett. Genauso wie seine Crew: Schiffskoch Berend Brockenpampe, dessen Witze meist besser sind als seine Süppchen, Steuerfrau Krista Kräftig, die stärkste Frau auf hoher See, und der stumme Matrose Steven Still. Auf den sieben Weltmeeren wollen die wackeren Vier einen alten Schatz heben.
Genre:Kinder, Abenteuer, Comedy
