Folge 13: Palawan, Das Dorf der Gefangenen
52 Min.Ab 6
Palawan - ein Inselparadies der Philippinen. Doch hinter weißen Stränden, Korallenriffen und Palmen verbirgt sich seit mehr als 100 Jahren eine grüne Hölle: die Iwahig-Strafkolonie. Hier verbüßen Schwerverbrecher ihre Strafen, viele sind mehrfache Mörder. Sie bleiben hier Jahrzehnte und wissen: Wer sich nicht an die Regeln hält, kommt in die feuchte, dunkle Zelle des Hochsicherheitstraktes.
