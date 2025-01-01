Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 13: Palawan, Das Dorf der Gefangenen

Palawan - ein Inselparadies der Philippinen. Doch hinter weißen Stränden, Korallenriffen und Palmen verbirgt sich seit mehr als 100 Jahren eine grüne Hölle: die Iwahig-Strafkolonie. Hier verbüßen Schwerverbrecher ihre Strafen, viele sind mehrfache Mörder. Sie bleiben hier Jahrzehnte und wissen: Wer sich nicht an die Regeln hält, kommt in die feuchte, dunkle Zelle des Hochsicherheitstraktes.

