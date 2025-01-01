Lust auf Liebe in LisdoonvarnaJetzt kostenlos streamen
Planet Weltweit
Folge 16: Lust auf Liebe in Lisdoonvarna
53 Min.
An der Westküste Irlands liegt der Ort Lisdoonvarna, berühmt für seine heilenden Quellen und urigen Kneipen - und als Treffpunkt einsamer Herzen. Hier werden seit über 150 Jahren Paare verkuppelt, eine Tradition, die der Heiratsvermittler Willie Daly noch heute mit Begeisterung praktiziert. Im September findet das Matchmaking-Festival statt.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH