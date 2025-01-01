Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Planet Weltweit

Lust auf Liebe in Lisdoonvarna

One TerraStaffel 7Folge 16
Lust auf Liebe in Lisdoonvarna

Lust auf Liebe in LisdoonvarnaJetzt kostenlos streamen

Planet Weltweit

Folge 16: Lust auf Liebe in Lisdoonvarna

53 Min.

An der Westküste Irlands liegt der Ort Lisdoonvarna, berühmt für seine heilenden Quellen und urigen Kneipen - und als Treffpunkt einsamer Herzen. Hier werden seit über 150 Jahren Paare verkuppelt, eine Tradition, die der Heiratsvermittler Willie Daly noch heute mit Begeisterung praktiziert. Im September findet das Matchmaking-Festival statt.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Planet Weltweit
One Terra
Planet Weltweit

Planet Weltweit

Alle 17 Staffeln und Folgen